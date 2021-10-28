Лаутаро Мартінес підписав новий контракт з Інтером, який розрахований до літа 2026-го.

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Нагадаємо, аргентинець перейшов до Інтера з Расінга влітку 2018 року за 25 млн євро. У 144 матчах за міланський клуб Лаутаро забив 54 голи і віддав 21 результативну передачу.

У нинішньому сезоні форвард провів 12 матчів за Інтер, забив 5 м'ячів та здійснив один асист. Transfermarkt оцінює футболіста у 80 млн євро.

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