Інтер продовжив контракт з Лаутаро
20:40 - Читать на русском
Аргентинський нападник Лаутаро Мартінес вирішив продовжити співпрацю із "нерадзуррі".
Лаутаро Мартінес підписав новий контракт з Інтером, який розрахований до літа 2026-го.
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Нагадаємо, аргентинець перейшов до Інтера з Расінга влітку 2018 року за 25 млн євро. У 144 матчах за міланський клуб Лаутаро забив 54 голи і віддав 21 результативну передачу.
У нинішньому сезоні форвард провів 12 матчів за Інтер, забив 5 м'ячів та здійснив один асист. Transfermarkt оцінює футболіста у 80 млн євро.
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