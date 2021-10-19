Аравийский инвестиционный фонд решил не ограничиваться только представителем АПЛ.

Новые владельцы Ньюкасла близки к приобретению Интера, сообщает журналист Педро Алмейда в Twitter.

Новое руководство Ньюкасла выступило с открытым письмом

Миланским клубом сейчас владеет китайская корпорация Suning Group, которая из-за проблем от коронавируса с радостью пошла на переговоры с инвестиционным фондом Саудовской Аравии. Напомним, за Ньюкасл шейхи выложили около 350 млн евро.

После 8-ми туров Серии А Интер расположился на третьей строчке. Стоит отметить, именно "нерадзурри" являются соперником Шахтера в групповом этапе ЛЧ.

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