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Барселона нацелилась на Лаутаро Мартинеса – агент форварда подтвердил интерес каталонцев

12:11 51 Читати українською
Барселона нацелилась на Лаутаро Мартинеса – агент форварда подтвердил интерес каталонцев
Лаутаро Мартинес и Лионеля Месси / Фото AFA

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Лаутаро Мартинес попал на радары Барселоны, сообщает Goal.com. Эту информацию также подтвердил Альберто Яке, агент форварда Интера.

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"Разговоры об интересе Барселоны к Лаутаро – правда. С нами пока никто не связывался, но мы знаем, что они пристально следят за ним. Это правда, что Мартинес нравится Барселоне", – зявив Яке.

Стоит отметить, что Лаутаро выступает вместе с лидером Барсы Лионелем Месси в сборной Аргентины.

В прошлом сезоне 21-летний Мартинес провел 27 матчей, в которых отметился 6-ю голами и двумя ассистами.

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