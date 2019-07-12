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Інтер офіційно оголосив про трансфер Барелли

22:26 243 Читать на русском
Інтер офіційно оголосив про трансфер Барелли
Ніколо Барелла / фото із соцмереж

Півзахисник Кальярі Ніколо Барелла розпочне сезон 2019/20 у новому клубі.

Міланський Інтер узгодив з Кальярі умови однорічної оренди 22-річного хавбека. Після закінчення сезону 2019/20 "нерадзуррі" обов'язково мусять викупити контракт футболіста.

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Раніше повідомлялося, що за оренду гравця буде заплачено 10 мільйонів євро, а покупка обійдеться міланському клубу в 35 мільйонів.

В минулому сезоні Барелла провів за Кальярі 35 матчів в Серії А, в яких забив 1 гол та віддав 2 гольові передачі.

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Теги
Італія Трансфери Головне Трансфери Чемпіонату Італії Ніколо Барелла Ніколо Барелла Кальярі Кальярі Інтер Інтер
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