Інтер офіційно оголосив про трансфер Барелли

Півзахисник Кальярі Ніколо Барелла розпочне сезон 2019/20 у новому клубі.
Міланський Інтер узгодив з Кальярі умови однорічної оренди 22-річного хавбека. Після закінчення сезону 2019/20 "нерадзуррі" обов'язково мусять викупити контракт футболіста.
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Раніше повідомлялося, що за оренду гравця буде заплачено 10 мільйонів євро, а покупка обійдеться міланському клубу в 35 мільйонів.
В минулому сезоні Барелла провів за Кальярі 35 матчів в Серії А, в яких забив 1 гол та віддав 2 гольові передачі.
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