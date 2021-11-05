Николо Барелла подписал новый контракт с Интером, рассчитанный до лета 2026-го, сообщает официальный сайт клуба.

Интер продлил контракт с Лаутаро

Напомним, итальянец перешел в Интер из Кальяри летом 2019 года. Суммарная стоимость компенсации превысила 40 млн евро. В 102 матчах за миланский клуб Николо забил 8 голов и отдал 27 результативных передач.

В этом сезоне 24-летний итальянец провел 15 матчей за Интер во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 6 ассистов. Transfermarkt оценивает футболиста в 65 млн. евро.

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