Интер объявил о подписании нового контракта с Барреллой
19:16 - Читати українською
Полузащитник Интера Николо Барелла связывает свое будущее с миланским клубом.
Николо Барелла подписал новый контракт с Интером, рассчитанный до лета 2026-го, сообщает официальный сайт клуба.
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Напомним, итальянец перешел в Интер из Кальяри летом 2019 года. Суммарная стоимость компенсации превысила 40 млн евро. В 102 матчах за миланский клуб Николо забил 8 голов и отдал 27 результативных передач.
В этом сезоне 24-летний итальянец провел 15 матчей за Интер во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 6 ассистов. Transfermarkt оценивает футболиста в 65 млн. евро.
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