Півзахисник Інтера Ніколо Барелла пов'язує своє майбутнє з міланським клубом.

Ніколо Барелла підписав новий контракт з Інтером, який розрахований до літа 2026-го, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, італієць перейшов до Інтера з Кальярі влітку 2019 року. Сумарна вартість компенсації перевищила 40 млн євро. У 102 матчах за міланський клуб Ніколо забив 8 голів і віддав 27 результативних передач.

У нинішньому сезоні 24-річний італієць провів 15 матчів за Інтер у всіх турнірах, у яких забив 1 гол та віддав 6 асистів. Transfermarkt оцінює футболіста у 65 млн євро.

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