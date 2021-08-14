Эдин Джеко подписал двухлетний контракт с Интером. Соглашение Дензела Дюмфриса рассчитано на 4 сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Челси объявил о подписании Лукаку

35-летний босниец присоединился к лагерю "нерадзурри" на правах свободного агента, хотя его контракт с Ромой был рассчитан до лета 2022-го. Интер еще до официального объявления о трансфере заявил Эдина на спарринг против киевского Динамо (3:0), где форвард сумел отличться голом.

Что касается Дюмфриса, то 25-летний защитник перебрался из ПСВ. Трансфер защитника сборной Нидерландов, который был капитаном в своем предыдущем клубе, оценивается в 12,50 млн евро.

Напомним, Интер нуждался в игроке на атакующую позицию после трансфера своего ключевого бомбардира Ромелу Лукуку в Челси.

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