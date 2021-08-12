Нападающий Интера Ромелу Лукаку перешел в Челси, сообщает официальный сайт "синих".

Агент Лаутаро раскрыл планы своего клиента – нападающему Интера приписывали побег вслед за другими звездами

28-летний бельгиец подписал контракт с лондонцами до лета 2026-го. По информации СМИ, Интер получил за своего ключевого бомбардира 115 млн евро. Ромелу уже имеет опыт выступлений за Челси, игрок находился в структуре лондонцев в 2011-2014 годах, но не смог закрепиться в команде.

28-летний нападающий получит бонус за подписание в размере 3 млн евро, а его зарплата составит 15 млн за сезон. В новой-старой команде Ромелу будет играть под 9-м номером.

В прошлом сезоне Серии А Лукаку провел 36 матчей, в которых отметился 24-ю голами и 11-ю ассистами.

Челси выиграл Суперкубок УЕФА, одолев Вильярреал в серии пенальти: Кепа – герой, триумф Тухеля, тревожная игра лондонцев