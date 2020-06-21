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Интер нашел замену Лаутаро Мартинесу в Манчестер Сити

22:00 - Читати українською
Интер нашел замену Лаутаро Мартинесу в Манчестер Сити
Агуэро и Жезус / Getty Images

Интер готовится к вероятному уходу форварда Лаутаро Мартинеса в Барселону.

Миланцы хотят заменить свою звезду Габриэлом Жезусом из Манчестер Сити, информирует Sport.es.

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Интер еще ждет окончательного решения ситуации с Мартинесом, однако первые шаги в направлении бразильца уже сделаны. Агент Жезуса намекал на возможную смену клуба летом, поэтому "нерадзурри" настроены оптимистично. Ориентировочная цена одноклубника Александра Зинченко – 60 млн евро.

К слову, Жезус провел 40 матчей во всех турнирах сезона 2019/20, отметившись 18 голами и 9 ассистами.

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