Партнер ван Дейка, форвард Гвардиолы, трудяга из Атлетико – 6 самых недооцененных мастеров Европы

Некоторые футболисты солидно недобирают комплиментов, оставаясь в тени звезд первого эшелона. ESPN отобрал шестерку таких исполнителей.

Гранит Джака (Арсенал): швейцарец в этом сезоне поссорился с болельщиками Арсенала и был близок к трансферу. Однако остался и по-новому раскрылся под руководством Микеля Артеты. Граниту не хватает скорости, но у него есть прекрасный футбольный мозг и роскошная левая нога. Джака быстро перенял инструкции нового тренера и стабилизировал команду.

Томас Мюллер (Бавария): все знают, что Мюллер – игрок высокого уровня, но большинство не догадывается, насколько высокого. Его фишка – поиск свободного пространства между линиями. Томас даже сам придумал себе роль – "раумдойтер". Он классно связывает атаку с обороной и эффективен в завершающей стадии. С новым наставником начал раздавать ассисты с невероятной частотой.

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Габриэль Жезус (Ман Сити): на первых порах в Манчестер Сити бразилец страдал из-за сильного конкурента в лице Агуэро и из-за незнакомой среды с чужим языком. Сейчас он забивает почти в каждом втором матче, а за этот сезон настрелял 18 голов во всех турнирах. Пусть он не всегда реализует явные моменты, но постепенно выходит на мировой уровень.

Ромелу Лукаку (Интер): Лукаку обвиняют в том, что он недостаточно динамичен, плохо читает игру и слабо взаимодействует с партнерами. Впрочем, бельгиец прекрасно выглядел в каждом своем клубе, выдавая отличную статистику. Иногда нужно сосредоточиться на том, что футболист умеет, а не на том, чего он не умеет. Без 17 голов Ромелу в 25 матчах Серии А Интер даже бы не боролся за титул. Лукаку только 26 лет, а он уже забил 172 мяча в клубной карьере. Феноменально.

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Томас Партей (Атлетико): символ команды Диего Симеоне. Партей вынослив, динамичен, тактически подкован и силен в обороне. Он пока не гремит в Европе, но планомерно получает признание. За последние три сезона 26-летний ганец превратился в основного хавбека Атлетико. Питбуля, который выгрызает все в центре поля. Топ-клубам пора начать охоту.

Джо Гомес (Ливерпуль): проблема защитников Ливерпуля в том, что затмить ван Дейка нереально. Что Гомес, что Матип остаются в тени. При этом играют они очень прилично. Гомес в свои 22 уже провел за Ливерпуль 124 матча и показал себя ментально сильным футболистом. У него большое будущее.

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