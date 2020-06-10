"Пицца, хлеб, гамбургеры – я больше не схожу с ума": Жезус признался, кто помог ему избавиться от вредных привычек

Бразильский форвард Манчестер Сити Габриэл Жезус рассказал о злоупотреблениях нездорвой пищей.

"До того как перешел в Манчестер Сити – работал совсем по-другому в Палмейрасе. Первый год в Англии ко всему привыкал, все было иначе. Пицца, хлеб – любил все это. Любил гамбургеры. Это ужасно сказывалось на организме.

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Такой была моя жизнь, пока не появился Андре Кунья, мой персональный тренер. Настоящий профессионал! Знает все, поэтому смог здорово мне помочь. Теперь мое питание в норме – я больше не схожу с ума. Когда чувствую, что со мной что-то не так, что-то не так с моей игрой, обращаюсь к Андре. Мне повезло с ним", – цитирует Жезуса Sky Sports.

Напомним, 23-летний нападающий перешел в лагерь "горожан" в январе 2017 года из бразильского Палмейраса за 32 млн евро. В текущем сезоне провел за свой клуб 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 9 голевых передач.

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