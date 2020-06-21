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Інтер знайшов заміну Лаутаро Мартінесу в Манчестер Сіті

22:00 - Читать на русском
Інтер знайшов заміну Лаутаро Мартінесу в Манчестер Сіті
Агуеро та Жезус / Getty Images

Інтер готується до імовірного відходу форварда Лаутаро Мартінеса в Барселону.

Міланці хочуть замінити свою зірку Габріелом Жезусом з Манчестер Сіті, інформує Sport.es.

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Інтер ще чекає остаточного вирішення ситуації з Мартінесом, однак перші кроки в напрямку бразильця вже зроблені. Агент Жезуса натякав на можливу зміну клубу влітку, тому "нерадзуррі" налаштовані оптимістично. Орієнтовна ціна одноклубника Олександра Зінченка – 60 млн євро.

До слова, Жезус провів 40 матчів у всіх турнірах сезону 2019/20, відзначившись 18 голами та 9 асистами.

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