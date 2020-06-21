Интер может подписать Уокера

Миланский Интер в очередной раз нашел потенциальное усиление в английской Премьер-лиге. На радары "нерадзурри" попал защитник Манчестер Сити Кайл Уокер.

Итальянский гранд стремится переманить опытного англичанина на Джузеппе Меацца, утверждает The Sun.

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Наставник Интера Антонио Конте после своего назначения сосредоточился на рынке Англии. Он уже подписал в миланский клуб Лукаку, Эриксена, Янга, Мозеса, Санчеса, имеющих опыт выступлений в АПЛ. Теперь главный тренер "нерадзурри" хочет воспользоваться неудачным периодом Уокера на Этихаде. Защитник потерял свою лучшую форму и регулярно попадает в скандальные истории.

В нынешнем сезоне Кайл Уокер провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи. Три года назад "горожане" отдали за него Тоттенхэму свыше 50 млн евро.

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