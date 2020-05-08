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Манчестер Сити не будет наказывать Уокера за тройное нарушения изоляции, но одну вещь Гвардиола ему не простит

15:53 83 Читати українською
Манчестер Сити не будет наказывать Уокера за тройное нарушения изоляции, но одну вещь Гвардиола ему не простит
Кайл Уокер с семьей / Фото The Sun

Защитнику Манчестер Сити Кайлу Уокер снова удалось "выйти сухим из воды".

Кайл Уокер решил навестить своих родственников и даже не побоялся посетить празднование дня рождения своей сестры, несмотря на правила изоляции во время пандемии, сообщает Daily Mail.

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Манчестер Сити простил скандальном защитнику эту затею, но Кайлу рано радоваться.

Руководство "горожан" вместе с главным тренером Хосепом Гвардиолой хорошо помнят недавнюю вечеринку Уокера с эскорт-моделями, за которую 29-летний англичанин будет серьезно наказан.

Напомним, до всех этих событий Кайл записывал видеообращение, в котором призвал всех сидеть в дома, чтобы не подвергать опасности себя и своих близких.

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Теги
коронавирус Англия Кайл Уокер Кайл Уокер Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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