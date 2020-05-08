Манчестер Сити не будет наказывать Уокера за тройное нарушения изоляции, но одну вещь Гвардиола ему не простит

Защитнику Манчестер Сити Кайлу Уокер снова удалось "выйти сухим из воды".

Кайл Уокер решил навестить своих родственников и даже не побоялся посетить празднование дня рождения своей сестры, несмотря на правила изоляции во время пандемии, сообщает Daily Mail.

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Манчестер Сити простил скандальном защитнику эту затею, но Кайлу рано радоваться.

Руководство "горожан" вместе с главным тренером Хосепом Гвардиолой хорошо помнят недавнюю вечеринку Уокера с эскорт-моделями, за которую 29-летний англичанин будет серьезно наказан.

Напомним, до всех этих событий Кайл записывал видеообращение, в котором призвал всех сидеть в дома, чтобы не подвергать опасности себя и своих близких.

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