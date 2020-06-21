Інтер може підписати Вокера

Міланський Інтер вкотре знайшов потенційне підсилення в англійській Прем'єр-лізі. На радари "нерадзуррі" потрапив оборонець Манчестер Сіті Кайл Вокер.

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Керманич Інтера Антоніо Конте після свого призначення зосередився на ринку Англії. Він вже підписав у міланський клуб Лукаку, Еріксена, Янга, Мозеса, Санчеса, які мають досвід виступів в АПЛ. Тепер головний тренер "нерадзуррі" хоче скористатися невдалим періодом Вокера на Етіхаді. Оборонець втратив свою найкращу форму та регулярно потрапляє до скандальних історій.

У нинішньому сезоні Кайл Вокер провів 31 матч у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч та віддав 4 результативні передачі. Три роки тому "містяни" віддали за нього Тоттенхему понад 50 млн євро.

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