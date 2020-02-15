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Интер может подписать очередного таланта Манчестер Юнайтед – "нерадзурри" уже определились с зарплатой

10:47 125 Читати українською
Интер может подписать очередного таланта Манчестер Юнайтед – "нерадзурри" уже определились с зарплатой
Чонг и Лингард / Reuters

Наставник Интера Антонио Конте намерен усилить состав еще одним исполнителем с чемпионата Англии.

Интер готов оформить трансфер форварда Манчестер Юнайтед Техита Чонга, сообщает журналист Николо Скира в своем твіттері.

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По его информации, миланцы предложили игроку зарплату в размере 1,5 млн евро и бонусы и контракт сроком на 5 лет. К тому же, зарплата Чонга увеличится до 2,5 млн на пятый год в составе Интера. Добавим, что соглашение талантливого нападающего с манкунианцами завершается летом текущего года.

Отметим, что в сезоне 2019/20 Чонг сыграл 5 матчей за Манчестер Юнайтед во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Игрок молодежной сборной Нидерландов является воспитанником английского клуба.

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Трансферы Италия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Интер Интер Техит Чонг Техит Чонг
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