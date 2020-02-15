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Інтер може підписати чергового таланта Манчестер Юнайтед – "нерадзуррі" вже визначились із зарплатою

15 лютого 10:46 1727 Читать на русском
Інтер може підписати чергового таланта Манчестер Юнайтед – "нерадзуррі" вже визначились із зарплатою
Чонг та Лінгард / Reuters

Наставник Інтера Антоніо Конте має намір підсилити склад ще одним виконавцем з чемпіонату Англії.

Інтер готовий оформити трансфер форварда Манчестер Юнайтед Техіта Чонга, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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За його інформацією, міланці запропонували гравцю зарплату в розмірі 1,5 млн євро і бонуси та контракт терміном на 5 років. До того ж, зарплата Чонга збільшиться до 2,5 млн на п'ятий рік в складі Інтера. Додамо, що угода талановитого нападника з манкуніанцями завершується влітку поточного року.

Зазначимо, що в сезоні 2019/20 Чонг зіграв 5 матчів за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах і не відзначився результативними діями. Гравець молодіжної збірної Нідерландів є вихованцем англійського клубу.

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Теги
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