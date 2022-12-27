Будущий приход Андре Онана подвергает сомнению статус 37-летнего капитана "нерадзурри", сообщает Calciomercato.

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Ханданович на протяжении 10-ти сезонов был стабильным номером 1 в Интере. Впрочем, следующим летом словенцу исполнится 38 лет, на 12 больше, чем Онана. Контракт Самира как раз истекает, поэтому Интер может отпустить ветерана бесплатно. В услугах Хандановича заинтересован Лацио.

Добавим, что в текущем сезоне кипер Интера провел 25 матчей (11 "сухих") и пропустил 20 голов.

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