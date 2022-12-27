Інтер розглядає варіант прощання з голкіпером Саміром Хандановічем по завершенні сезону.

Майбутній прихід Андре Онана ставить під сумнів статус 37-річного капітана "нерадзуррі", повідомляє Calciomercato.

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Хандановіч упродовж 10 сезонів був стабільним номером 1 в Інтері. Втім, наступного літа словенцю виповниться 38 років, на 12 більше, ніж Онана. Контракт Саміра якраз завершується, тому Інтер може відпустити ветерана безкоштовно. У послугах Хандановіча зацікавлений Лаціо.

Додамо, що у поточному сезоні кіпер Інтера провів 25 матчів (11 "сухих") і пропустив 20 голів.

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