Действующие чемпионы Италии рассматривают возможность пригласить флангового универсала из Дженоа Мохамеда Фареса, сообщает Gazzetta dello Sport. Ранее сообщалось, что Фареса хочет подписать Сассуоло.

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По информации издания, в приглашении игроки заинтересованы лично Симоне Индзаги. Они вместе работали в Лацио, которому и принадлежат права на 25-летнего алжирца. Наставник Интера видит в Фаресе футболиста, который составит конкуренцию Ивану Перишичу.

Следует заметить, что Мохамед Фарес был одним из лидеров Дженоа, пока в середине октября не получил травму. В нынешнем сезоне алжирец успел сыграть 7 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.

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