Интер стал еще одним претендентом на лидера команды Шевченко
Миланский клуб активно ищет варианты усиления во время зимнего трансферного окна.
Действующие чемпионы Италии рассматривают возможность пригласить флангового универсала из Дженоа Мохамеда Фареса, сообщает Gazzetta dello Sport. Ранее сообщалось, что Фареса хочет подписать Сассуоло.
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По информации издания, в приглашении игроки заинтересованы лично Симоне Индзаги. Они вместе работали в Лацио, которому и принадлежат права на 25-летнего алжирца. Наставник Интера видит в Фаресе футболиста, который составит конкуренцию Ивану Перишичу.
Следует заметить, что Мохамед Фарес был одним из лидеров Дженоа, пока в середине октября не получил травму. В нынешнем сезоне алжирец успел сыграть 7 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.
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