"Нерадзурри" могут попрощаться с чемпионом Европы после завершения сезона, информирует Tuttosport.

Экс-форвард Интера дисквалифицирован на два года – он пытался обмануть антидопинговый контроль

Ачерби вляпался в расистский скандал, когда якобы обозвал защитника Наполи Жуана Жезуса "нигером". Дисциплинарная комиссия оправдала Франческо, но Интеру не понравилось поведение игрока после инцидента. Клуб просил Ачерби вести себя максимально тихо, а он вместо этого раздал два интервью.

Не следует забывать и о "пенсионном" возрасте центрбека, которому стукнуло 36. Очень вероятно, что Интер летом выйдет на рынок в поисках более молодой замены.

Хуммельс на грани завершения: цифры против, несбыточная мечта, воспоминания о Карпатах и Шахтере