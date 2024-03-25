Из-за технической проблемы с антидопинговым регламентом двухлетняя дисквалификация Габигола началась 8 апреля 2023 года, в день, когда у футболиста были взяты анализы мочи. Срок дисквалификации считается легитимным, несмотря на то, что весь предыдущий год форвард играл в официальных матчах. Поэтому ему запретили играть до 8 апреля 2025 года, информирует Globo Esporte.

62 игрока дисквалифицированы из-за махинаций с возрастом – среди них сенсационный "вундеркинд" из КАН-2023

Габигола обвинили в нарушении статьи 122 Бразильского антидопингового кодекса, в которой говорится о "мошенничестве или попытке мошенничества на любой стадии процесса контроля". Кодекс предусматривает дисквалификацию на срок до четырех лет в случае осуждения.

Комиссия проголосовала неоднозначно: 5 голов против 4 в пользу наказания для игрока. Сообщается, что Габигол не станет мириться с таким вердиктом и готовится к подаче апелляции. На срок наказания Габигол не сможет тренироваться с Фламенго. Клуб уже пообещал форварду помочь с апелляцией.

Габигол является воспитанником Сантоса, в составе которого дебютировал во взрослом футболе. Он подавал большие надежды, но заиграть в Европе так и не сумел – форвард провалился в Интере и Бенфике, после чего вернулся в Бразилию. В составе национальной сборной Бразилии он провёл 18 матчей, в которых забил 5 мячей.

"Якщо я не вб'ю росіянина, він це зробить зі мною": життя без сну, 30-річні котики на дивані – футболіст на передовій