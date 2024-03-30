Інтер зробив певні висновки після расистського інциденту за участю Франческо Ачербі.

"Нерадзуррі" можуть попрощатися з чемпіоном Європи після завершення сезону, інформує Tuttosport.

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Ачербі вляпався у расистський скандал, коли нібито обізвав захисника Наполі Жуана Жезуса "нігером". Дисциплінарна комісія виправдала Франческо, але Інтеру не сподобалася поведінка гравця після інциденту. Клуб просив Ачербі поводитися максимально тихо, а він натомість роздав два інтерв'ю.

Не слід забувати і про "пенсійний" вік центрбека, якому стукнуло 36. Дуже ймовірно, що Інтер влітку вийде на ринок у пошуках молодшої заміни.

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