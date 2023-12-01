Интер Майами, в составе которого выступает Лионель Месси, продал все абонементы на регулярный сезон MLS, который стартует в феврале 2024 года. Об этом пишет The Athletic.

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Стоит отметить, что в сентябре Интер Майами объявил о почти двукратном повышении цен на абонементы на следующий сезон. Это произошло через несколько месяцев после подписания Лионеля Месси в качестве свободного агента.

Однако болельщики по-прежнему смогут покупать пропускные билеты на отдельные матчи. Билеты поступят в продажу после публикации расписания чемпионата.

Напомним, недавно Месси завоевал восьмой "Золотой мяч" и улучшил собственный рекорд. Контракт нападающего с Интером рассчитан до конца 2025 года.

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