Аргентинца признали игроком года в Интере Майами, сообщает официальный сайт клуба.

Месси показал свой восьмой "Золотой мяч" фанатам Интера Майами – команда "отблагодарила" поражением в последнем матче года

Месси присоединился к флоридцам в июле на правах свободного агента. Чемпион мира успел провести 14 матчей, в которых оформил 11 голов и 5 ассистов. Правда, это были в основном кубковые турниры, а в рамках МЛС Интер не смог пробиться в плей-офф. В 2022-м награду игрока года забрал другой аргентинец – Гонсало Игуаин.

Напомним, недавно Месси завоевал восьмой "Золотой мяч" и улучшил собственный рекорд. Контракт нападающего с Интером рассчитан до конца 2025 года.

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