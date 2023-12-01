Інтер Маямі, в складі якого виступає Ліонель Мессі, продав усі абонементи на регулярний сезон MLS, який стартує у лютому 2024 року. Про це пише The Athletic.

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Варто зазначити, у вересні Інтер Маямі оголосив про майже дворазове підвищення цін на абонементи на наступний сезон. Це сталося через кілька місяців після підписання Ліонеля Мессі як вільного агента.

Проте уболівальники, як і раніше, зможуть купувати пропускні квитки на окремі матчі. Перепустки надійдуть у продаж після публікації розкладу чемпіонату.

Нагадаємо, нещодавно Мессі завоював восьмий "Золотий м'яч" і покращив власний рекорд. Контракт нападника з Інтером розрахований до кінця 2025 року.

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