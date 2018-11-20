Інтер та Манчестер Юнайтед готують гучний обмін гравцями

Лідер Інтера Іван Перішіч, схоже, покине міланський клуб.

За інформацією Calciomercato, Інтер готовий відпустити в інший клуб свого багаторічного лідера Івана Перішіча.

Інтер до кінця червня 2019 року повинен продати гравців на 50 млн євро

У послугах хорвата давно зацікавлений Манчестер Юнайтед. Трансфер Івана може обійтись манкуніанцями у 40 млн євро.

Втім, зазначається, міланський клуб хоче зміцнити атакувальну міць команди за допомогою вінгера "червоних дияволів" Антоні Мартіаля. Отож, не виключено, що клуби можуть здійснити обмін гравцями найближчим часом.

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