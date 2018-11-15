toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ

Интер до конца июня 2019 года должен продать игроков на 50 млн евро

21:35 16 Читати українською
Интер до конца июня 2019 года должен продать игроков на 50 млн евро
Лучано Спаллетти / ФК Интер

Миланский Интер во избежание наказания за нарушение финансового фэйр-плей должен продать игроков на сумму 50 млн евро.

Интера необходимо продать игроков на сумму 50 млн евро до 30 июня 2019 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Милан и Интер хотят реконструировать Сан-Сиро

"Нерадзурри" рискуют получить наказание за нарушение финансового фэйр-плей. Миланский клуб вряд ли сможет заработать эту сумму на продаже второстепенных игроков, поэтому придется выставлять одного из лидеров. Если Интер зимой подпишет новых игроков, сумма долга автоматически вырастет.

Клуб уже четвертый год имеет ограниченные возможности на трансферном рынке в связи с прошедшими нарушениями.

УЕФА готов возобновить дела о нарушениях финансового фэйр-плей – Манчестер Сити среди подозреваемых

Теги
Интер Интер Италия УЕФА Финансовый fair-play
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
52
мин
Нидерланды
21:45
Франция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук