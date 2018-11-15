Интер до конца июня 2019 года должен продать игроков на 50 млн евро

Миланский Интер во избежание наказания за нарушение финансового фэйр-плей должен продать игроков на сумму 50 млн евро.

Интера необходимо продать игроков на сумму 50 млн евро до 30 июня 2019 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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"Нерадзурри" рискуют получить наказание за нарушение финансового фэйр-плей. Миланский клуб вряд ли сможет заработать эту сумму на продаже второстепенных игроков, поэтому придется выставлять одного из лидеров. Если Интер зимой подпишет новых игроков, сумма долга автоматически вырастет.

Клуб уже четвертый год имеет ограниченные возможности на трансферном рынке в связи с прошедшими нарушениями.

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