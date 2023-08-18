Бенжамен Павар может уже в ближайшее время покинуть Баварию. На футболиста претендуют топ-клубы Европы.

Миланский Интер направил Баварии первое официальное предложение по трансферу французского защитника Бенжамена Павара. Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

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По данным источника, Бавария требует своего игрока 35 миллионов. Сам Павар на днях сообщил руководству мюнхенцев о своем желании покинуть клуб, а его контракт истекает летом 2024 года.

Стоит отметить, что французский защитник хочет перейти в Манчестер Юнайтед, но стороны никак не договорятся по поводу суммы трансфера.

Павар переехал в Мюнхен 4 года назад из Штутгарта. Он стал 4-кратным победителем Бундеслиги, выиграл Лигу чемпионов-2019/20 и Кубок Германии. Еще перед трансфером в Баварию защитник стал чемпионом мира-2018.

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