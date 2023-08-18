Бенжамен Павар може вже найближчим часом покинути Баварію. На футболіста претендують топ-клуби Європи.

Міланський Інтер надіслав Баварії першу офіційну пропозицію щодо трансферу французького захисника Бенжамена Павара. Про це повідомляє авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо.

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За даними джерела, Баварія вимагає за свого гравця 35 мільйонів. Сам Павар днями повідомив керівництву мюнхенців про своє бажання покинути клуб, а його контракт закінчується влітку 2024 року.

Варто зазначити, що французький захисник хоче перейти в Манчестер Юнайтед, але сторони ніяк не домовляться стосовно суми трансферу.

Павар переїхав у Мюнхен 4 роки тому зі Штутгарта. Він став 4-разовим переможцем Бундесліги, виграв Лігу чемпіонів-2019/20 та Кубок Німеччини. Ще перед трансфером у Баварію захисник став чемпіоном світу-2018.

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