Французский защитник Баварии Бенжамен Павар хочет сменить чемпионат, но его не отпускают.

Павар сообщил Баварии, что хочет перейти в Манчестер Юнайтед. Английский клуб даже направил в Мюнхен предложение. Однако чемпионы Германии ответили категорическим отказом и футболисту, и покупателю, информирует Bild.

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Бенжамен давно хочет покинуть Баварию. У него самая низкая зарплата среди игроков основного состава. А еще правый фулбек годами мечтает играть в центре защиты, но не получил полноценного шанса.

Бывший спортивный директор Хасан Салихамиджич пообещал французу, что летом тот сможет сменить клуб. Однако новые боссы после неудачной попытки подписать Уокера заявили, что Павар не продается.

Бавария все же готова отпустить чемпиона мира, но за 50 миллионов евро. Манчестер Юнайтед предлагает лишь 30 млн. Через сезон у Бенжамена истекает контракт.

Павар переехал в Мюнхен 4 года назад из Штутгарта. Он стал 4-кратным победителем Бундеслиги, выиграл Лигу чемпионов-2019/20 и Кубок Германии. Еще перед трансфером в Баварию защитник стал чемпионом мира-2018.

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