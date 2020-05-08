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Интер хочет помешать Барселоне подписать забивного партнера Яремчука

8 мая 22:31 59 Читати українською
Интер хочет помешать Барселоне подписать забивного партнера Яремчука
Джонатан Дэвид / Getty images

Миланский Интер находится в поисках молодого нападающего, способного в будущем заменить лидеров.

Нападающий Гента Джонатан Дэвид имеет все шансы оказаться в Серии А, сообщает Сalciomercato. Интер решительно настроен побороться за 20-летнего форварда.

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По информации издания, спортивный директор "нерадзурри" Джузеппе Маротта высоко оценивает талант канадца, поэтому готов подписать его независимо от того, останется ли в команде Лаутаро Мартинес. Ведь Дэвид в перспективе может стать большой звездой.

Гент просит за своего игрока около 25 млн евро, впрочем, Интер надеется сбить цену в условиях кризиса, вызванного коронавируса. Однако придется выдержать конкуренцию со стороны Барселоны, которая также стремится подписать нападающего.

К слову, Дэвид в Генте сформировал прекрасный дуэт с Романом Яремчуком, пока игрок сборной Украины не вылетел из-за травмы. Канадец продолжил разрывать защиту соперников и с другим напарником – всего в активе Джонатана 23 гола и 10 ассистов в 39 матчах текущего сезона.

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Теги
Италия Джонатан Дэвид Джонатан Дэвид Интер Интер Гент Гент Джузеппе Маротта
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