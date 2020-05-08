toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Барселона убедила Лаутаро осуществить трансфер – звезда каталонцев станет жертвой сделки

19:38 50 Читати українською
Барселона убедила Лаутаро осуществить трансфер – звезда каталонцев станет жертвой сделки
Лаутаро Мартинес / Reuters

Барселона готова идти на серьезные уступки ради подписания форварда Интера Лаутаро Мартинеса.

"Сине-гранатовые" заверили 22-летнего аргентинца, что в случае перехода ему будет гарантировано место в стартовом составе команды, сообщает Sport.es.

Барселона боится конкуренции Реала и Манчестер Юнайтед в борьбе за Лаутаро

По информации издания, Мартинес будет приоритетной опцией в атаке, даже если в составе действующих чемпионов Испании останется Луис Суарес. Предполагается, что команда Кике Сетьена будет или играть с двумя центральными форвардами, или Суарес будет оставаться на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что Лаутаро уже согласовал личный контракт с Барселоной. Сейчас каталонцы пытаются договориться о трансфере с Интером, который хочет получить за своего игрока 111 млн евро отступных, прописанных в контракте игрока.

Лаутаро – неминуча трансферна бомба: за нього б'ються "класичні" вороги, а батько підштовхує до Зінченка та Ко

blog_ava
Гармаш удивил новым имиджем после возобновления тренировок в Ризеспоре
00:38
571
Теги
Испания
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
25
мин
Бавария
16:30
Фрайбург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук