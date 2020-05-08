Барселона убедила Лаутаро осуществить трансфер – звезда каталонцев станет жертвой сделки

Барселона готова идти на серьезные уступки ради подписания форварда Интера Лаутаро Мартинеса.

"Сине-гранатовые" заверили 22-летнего аргентинца, что в случае перехода ему будет гарантировано место в стартовом составе команды, сообщает Sport.es.

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По информации издания, Мартинес будет приоритетной опцией в атаке, даже если в составе действующих чемпионов Испании останется Луис Суарес. Предполагается, что команда Кике Сетьена будет или играть с двумя центральными форвардами, или Суарес будет оставаться на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что Лаутаро уже согласовал личный контракт с Барселоной. Сейчас каталонцы пытаются договориться о трансфере с Интером, который хочет получить за своего игрока 111 млн евро отступных, прописанных в контракте игрока.

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