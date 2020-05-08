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Інтер хоче завадити Барселоні підписати забивного партнера Яремчука

8 травня 22:30 479 Читать на русском
Інтер хоче завадити Барселоні підписати забивного партнера Яремчука
Джонатан Девід / Getty images

Міланський Інтер перебуває в пошуках молодого нападника, здатного в майбутньому замінити лідерів.

Нападник Гента Джонатан Девід має всі шанси опинитися в Серії А, повідомляє Сalciomercato. Інтер рішуче налаштований поборотися за 20-річного форварда.

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За інформацією видання, спортивний директор "нерадзуррі" Джузеппе Маротта високо оцінює талант канадця, тому готовий підписати його незалежно від того, чи залишиться в команді Лаутаро Мартінес. Адже Девід в перспективі може стати великою зіркою.

Гент просить за свого гравця близько 25 млн євро, втім, Інтер сподівається збити ціну в умовах кризи, спричиненої коронавірусом. Однак доведеться витримати конкуренцію з боку Барселони, яка також прагне підписати нападника.

До слова, Девід у Генті сформував чудовий дует з Романом Яремчуком, допоки гравець збірної України не вилетів через травму. Канадець продовжив розривати захист суперників і з іншим напарником – всього в активі Джонатана 23 голи і 10 асистів у 39 матчах поточного сезону.

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Теги
Італія Інтер Інтер Джонатан Девід Джонатан Девід Гент Гент Джузеппе Маротта
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