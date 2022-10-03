Тренерское кресло Симоне Индзаги во главе Интера всерьез пошатнулось – руководство недовольно последними результатами "нерадзурри", сообщает La Gazzetta dello Sport.

Интер останется без титульного спонсора на форме – известна причина

Судьба специалиста зависит от поединка с Барселоной в Лиге чемпионов и игрой с Сассуолой в Серии А. Сообщается, что руководству клуба будет тяжело принять новые неудачи.

К слову, Интер занимает 9 место в чемпионате Италии, набрав 12 очков за 8 сыгранных туров. В группе Лиги чемпионов "нерадзурри" занимают третье место с 3 пунктами – столько же у Барселоны.

Рома с шикарным голом Дибалы впервые за более чем 10 матчей обыграла Интер – "волки" вернулись в зону Лиги чемпионов