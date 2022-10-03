Тренерське крісло Сімоне Індзагі на чолі Інтера всерйоз захиталось – керівництво незадоволене останніми результатами "нерадзуррі", повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Інтер залишиться без титульного спонсора на формі – відома причина

Доля фахівця залежить від поєдинку з Барселоною в Лізі чемпіонів та грою з Сассуоло в Серії А. Повідомляється, що керівництву клуба буде важко прийняти нові невдачі.

До слова, Інтер наразі посідає 9 місце в чемпіонаті Італії, набравши 12 очок за 8 зіграних турів. В групі Ліги чемпіонів "нерадзуррі" посідають третє місце з 3 пунктами – стільки ж у Барселони.

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