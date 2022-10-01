Интер на своем поле уступил Роме в рамках 8-го тура Серии А. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Перед стартом чемпионата Интеру и Роме прогнозировали борьбу за чемпионство, но они неубедительно начали сезон. Перед отчетным туром команды располагались даже за пределами зоны Лиги чемпионов. Правда, расстояние до лидера составляло всего 7 очков. Хотя за семь сыгранных туров это уже довольно значительное отставание.

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Хозяева Джузеппе Меацца гораздо активнее начали сегодняшнюю встречу. На 10-й минуте Эдину Джеко даже удалось открыть счет. Босниец мог забить свой 100-й гол в рамках Серии А в ворота своей бывшей команды, но не выдержал линию офсайда. Арбитры пересмотрели видеоповтор и взятие ворот отменили. Интер не стушевался и продолжил давить. Награда не заставила себя ждать слишком долго. Барелла великолепным пасом нашел Димарко, и Федерико спокойно закатил мяч под ближнюю штангу.

А вот развить свой успех "нерадзурри" не спешили. Роме удалось перехватить инициативу и восстановить равновесие еще до перерыва. Спинаццола прорвался по своему флангу и подал на противоположный край штрафной площади. Там Дибале оставили слишком много свободного пространства. Пауло роскошным ударом не оставил никаких шансов Хандановичу. Так называемый "гол в раздевалку" должен был предоставить подопечным Жозе Моуринью как минимум психологическое преимущество.

Так и было на старте второго тайма. Вот только продолжалось это всего несколько минут. Далее на поле был лишь Интер. Римляне давали о себе знать лишь фолами, за которые получали желтые карточки и опасные штрафные на свои ворота. После одного из таких Чалханоглу зарядил в перекладину! Затем классный удар из-за пределов штрафной удался Асллани. Албанец пробил рядом со штангой. Каким бы нелогичным был гол Ромы, но он случился. Пеллегрини классно подал со штрафного от центрального круга, а Смоллинг остался без опеки на границе вратарской. Это роковая ошибка. Крис безупречно пробил головой.

Симоне Индзаги отреагировал двумя двойными заменами. Однако вместо того, чтобы помочь своим игрокам устроить финальный штурм, наставник спровоцировал хаос. Миланцы были ближе к тому, чтобы еще пропустить в разящей контратаке.

Таким образом, Рома прервала безвыигрышную серию против Интера, которая насчитывала 11 матчей. Для Жозе Моуринью это первая победа над своим бывшим клубом. "Волки" набрали 16 очков и хотя бы временно поднялись на четвертое место в турнирной таблице Серии А. В активе Интера на 4 зачетных пункта меньше.