Спонсор миланского Интера – блокчейн-платформа DigitalBits – не выполнила свои обязательства по платежам, так как не смогла поддержать летний взнос. Ожидается, что компания скорее всего не заплатит Интеру и октябрьский взнос, в связи с чем миланский клуб прекратит с ней сотрудничество. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

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В августе Интер уже убрал название спонсора с комплектов формы женской команды и молодёжной команды клуба. Если DigitalBits так и не внесёт октябрьский взнос, футболки первой команды "нерадзурри" также останутся пустыми на месте спонсора.

Сейчас Интер активно ищет нового спонсора, название которого сможет разместить на своих футболках.

В 2021 году спустя 26 лет Интер прекратил историческое партнерство с компанией Pirelli, заменив производителя шин на компанию Socios, создателя Fan Token. Всего через год её тоже заменили в пользу DigitalBits.

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