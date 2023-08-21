Итальянский и немецкий гранды пришли к соглашению по компенсации за чемпиона мира 2018 года, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Бавария усилила конкурента, отдав футболиста с проблемной позиции

Павар всячески пытался вырваться из Баварии уже этим летом, устраивая нервные выходки даже в товарищеских матчах. Главным претендентом на 27-летнего француза считался МЮ, однако "дьяволам" не удалось продать Харри Магуайра. Интер в переговорах с Баварией был гораздо более конкретным. Стороны сошлись на сумме в размере 30 млн евро+2-3 млн бонусами. Впрочем, мюнхенцы отпустят Павара только когда найдут замену.

4 года назад Бавария заплатила Штутгарту за универсального защитника 35 млн евро. Павар отыграл за "ротен" 163 матча, оформил 12 голов+12 ассистов и выиграл 10 трофеев.

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