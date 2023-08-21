Байер арендовал у Баварии на один сезон Йосипа Станишича, сообщает официальный сайт клуба. В соглашении не предусмотрено право выкупа футболиста.

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Станишич переходит в Леверкузен на роль универсального запасного. Хорват сможет подменить Фримпонга и Гримальдо на обоих флангах обороны.

Бавария этим трансфером ослабила проблемную позицию правого фулбека. Павар просит трансфер, поэтому Мюнхен остается с одним Мазрауи.

Станишич – воспитанник Баварии. Он трижды стал чемпионом Германии, но в основной состав так и не пробился.