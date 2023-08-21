Італійський та німецький гранди дійшли згоди щодо компенсації за чемпіона світу 2018 року, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Баварія підсилила конкурента, віддавши футболіста з проблемної позиції

Павар всіляко намагався вирватися з Баварії вже цього літа, влаштовуючи нервові вибрики навіть у товариських матчах. Головним претендентом на 27-річного француза вважався МЮ, однак "дияволам" не вдалося продати Харрі Магуайра. Інтер у переговорах з Баварією був значно конкретнішим. Сторони зійшлись на сумі у розмірі 30 млн євро+2-3 млн бонусами. Втім, мюнхенці відпустять Павара лише тоді, коли знайдуть заміну.

4 роки тому Баварія заплатила Штутгарту за універсального захисника 35 млн євро. Павар відіграв за "ротен" 163 матчі, оформив 12 голів+12 асистів та виграв 10 трофеїв.

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