Стартовал чемпионат Италии 2023/24. Счета и обзор матчей субботы – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Италии, 1 тур

Эмполи – Верона – 0:1

Гол: Бонаццоли, 75

Фрозиноне – Наполи – 1:3

Голы: Харруи, 7 (пен) – Политано, 24, Осимхен, 42, 79

Дженоа – Фиорентина – начало в 21:45

Интер – Монца – начало в 21:45

Действующий чемпион – Наполи – начал новый сезон выездом во Фрозиноне, который вернулся в элиту, выиграв Серию Б. Руди Гарсия на свой дебютный официальный матч оставил вне заявки Хвичу Кварацхелию, а Наполи очень быстро пропустил – Харруи реализовал пенальти.

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Гости сравняли на 24-й. Политано с линии штрафной прошил кипера после неудачного выноса от обороны хозяев. На 35-й подопечные Гарсии снова праздновали забитый гол – Распадори расстрелял ворота, воспользовавшись классной скидкой Осимхена. Но праздновали неаполитанцы зря – новичок Каюсте, который и привез пенальти на старте игры, забрался в офсайд. Однако еще до перерыва Наполи забил легитимно. Ди Лоренцо ассистировал, Осимхен забил.

Во втором тайме эта связка организовала еще одно взятие ворот. Ди Лоренцо вывел Осимхена один на один, а нигериец оформил дубль. Этот гол стал последним в матче. 1:3 – чемпион стартовал с победы, команда Ди Франческо пока без очков.

В еще одном матче Верона обыграла Эмполи благодаря единственному голу на 75-й минуте. Его автором стал Федерико Бонаццоли, воспользовавшийся ошибкой кипера после розыгрыша углового.

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