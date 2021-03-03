"Нерадзурри" пропустили очередной транш за форварда Ромелу Лукаку, сообщает Сorriere dello Sport.

Лукаку признан лучшим игроком Серии А в феврале

Летом 2019-го Интер договорился с Манчестер Юнайтед о переходе бельгийца за 74 млн евро. Сумма была разбита на несколько частей, однако итальянский гранд не способен выплачивать их вовремя. Осталось около 50 млн евро, которые сейчас являются неподъемными для Интера. Манчестер Юнайтед рассматривает альтернативный вариант – забрать кого-то из ключевых игроков "нерадзурри". В частности, речь идет о Лаутаро Мартинесе и Милане Шкриняре. Оба стоят больше, чем 50 млн, поэтому в таком случае "красным дьяволам" пришлось бы доплачивать.

Заметим, что Лукаку полностью оправдывает инвестиции – нападающий провел за Интер 82 матча, отличился 58 голами и 12 ассистами.

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