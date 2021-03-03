"Нерадзуррі" пропустили черговий транш за форварда Ромелу Лукаку, повідомляє Сorriere dello Sport.

Лукаку визнаний найкращим гравцем Серії А у лютому

Влітку 2019 року Інтер домовився з Манчестер Юнайтед про перехід бельгійця за 74 млн євро. Сума була розбита на кілька частин, однак італійський гранд не спроможний виплачувати їх вчасно. Залишилося близько 50 млн євро, які зараз є непідйомними для Інтера. Манчестер Юнайтед розглядає альтернативний варіант – забрати когось з ключових гравців "нерадзуррі". Зокрема, йдеться про Лаутаро Мартінеса і Мілана Шкріняра. Обидва коштують більше, ніж 50 млн, тому в такому разі "червоним дияволам" довелося б доплачувати.

Зауважимо, що Лукаку повністю виправдовує інвестиції – нападник провів за Інтер 82 матчі, відзначився 58 голами та 12 асистами.

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