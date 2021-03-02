Бельгиец получит свою награду перед матчем против Аталанты, который запланирован на 8 марта, сообщает официальный сайт Серии А.

"Были даже хуже Шахтера": Кассано высмеял Интер за выступления в Лиге чемпионов

Лукаку в 4 поединках в феврале умудрился отличиться 4 голами и 3 ассистами, что позволило ему оставить Роналду и других конкурентов позади.

К слову, Ромелу провел 31 матч в текущем сезоне за Интер во всех соревнованиях, записав в свой актив 24 гола и 6 ассистов.

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