В стартовом матче 9-го тура Серии А Сассуоло принимал Интер. Команды в турнирной таблице с 12 пунктами делили 8-9 строчки, что не соответствовало амбициям миланцев. Подопечные Симоне Индзаги проиграли два последних матча в чемпионате Италии (Удинезе и Роме), так что кровь из носа должны были набирать очки. Победа в Лиге чемпионов над Барселоной должна была добавить заряда энергии "нерадзурри".

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Уже на 4-й минуте Сассуоло мог выходить вперед – только реакция Онаны, который после блестящего матча против "блаугранас" заменил в рамке Хандановича, спасла Интер. Лаутаро в ответ чудом не попал в ворота, уже в падении замыкая прострел от партнера в ближний угол.

Интер понемногу отодвигал игру от своих ворот и ближе к середине тайма прижал соперника на его половине поля. Джеко потерял сумасшедший шанс, махнув ногой мимо мяча, а Чалханоглу пристреливался, не стесняясь бить с дальнего расстояния. В конце концов, на последней минуте первого тайма Эдин исправился и открыл счет в матче – после навеса с углового Дюмфрис головой прокинул дальше и боснец носком переправил мяч в дальний угол. Хозяева почти сразу могли сравнивать, но снова безупречно сыграл Онана.

После перерыва Торстведт после розыгрыша штрафного расстреливал ворота миланцев, но защитники подстраховали, заблокировав удар. На 60-й минуте провал защиты Интера привел к голу в их ворота: Рожериу с левого фланга навесил в штафную, двое защитников проскочили мимо мяча, а Фраттези с лёта вогнал его в сетку. После гола Сассуоло поймал кураж и продолжил давить на ворота соперника.

В начале последней четверти второго тайма одна из немногих атак Интера едва не завершилась голом – Дюмфрис головой бил в девятку, но кипер "черно-зеленых" в сумасшедшем прыжке вытащил мяч из-под перекладины. Но через мгновение и он не смог помочь своей команде – Джеко после навеса Мхитаряна головой переправил сферу в уже пустые ворота, забив 101-й гол в Серии А.

Победа принесла Интеру 15 очков и подняла на седьмую строчку турнирной таблицы Серии А, Сассуоло с 12 пунктами – девятый.

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