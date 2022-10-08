У стартовому матчі 9-го туру Серії А Сассуоло приймав Інтер. Команди у турнірній таблиці з 12-ма пунктами ділили 8-9 сходинки, що геть не відповідало амбіціям міланців. Підопічні Сімоне Індзагі програли два останні матчі у чемпіонаті Італії (Удінезе та Ромі), тож кров з носа мусіли набирати очки. Перемога у Лізі чемпіонів над Барселоною мала додати заряду енергії "нерадзуррі".

Маліновський може спровокувати трансферну дуель Інтера та Ювентуса – дешевий перехід або обмін на іншого гравця

Вже на 4-й хвилині Сассуоло міг виходити вперед – лише реакція Онани, який після блискучого матчу проти "блаугранас" замінив у рамці Хандановіча, врятувала Інтер. Лаутаро у відповідь дивом не влучив у ворота, вже у падінні замикаючи простріл від партнера у ближній кут.

Інтер потроху відсував гру від своїх воріт і ближче до середини тайму притис суперника на його половині поля. Джеко втратив божевільний шанс, махнувши ногою повз м'яч, а Чалханоглу пристрілювався, не встидаючись бити з далекої відстані. Зрештою, на останній хвилині першого тайму Едін виправився і відкрив рахунок у матчі – після навісу з кутового Дюмфріс головою прокинув далі і боснієць носком переправив м'яч у дальній кут. Господарі майже одразу могли зрівняни, але знову бездоганно зіграв Онана, який, до слова, проводив перший матч в Серії А.

По перерві Торстведт після розіграшу штрафного розстрілював ворота міланців, але захисники підстрахували, заблокувавши удар. На 60-й хвилині провал захисту Інтера призвів до гола у їхні ворота: Рожеріу з лівого флангу навісив у штафний, двоє оборонців проскочили повз м'яч, а Фраттезі з льоту увігнав його у сітку. Після гола Сассуоло спіймав кураж і продовжив тиснути на ворота суперника.

На початку останньої чверті другого тайму одна з небагатьох атак Інтера ледь не завершилась голом – Дюмфріс головою бив у дев'ятку, але кіпер "чорно-зелених" у божевільному стрибку витягнув м'яч з-під поперечини. Та за мить і він не зміг допомогти своїй команді – Джеко після навісу Мхітаряна головою спрямував сферу у вже порожні ворота, забивши 101-й гол у Серії А.

Перемога принесла Інтеру 15 очок і підняла на сьому сходинку турнірної таблиці Серії А, Сассуоло з 12-ма пунктами – дев'ятий.

Інтер вигриз перемогу у Барселони, знявши 12-річне прокляття, Брюгге з Соболем переграв Атлетіко, Порту здолав Байєр