В среду в Лиге чемпионов состоялись часть матчей третьего тура. Читайте отчет о поединках в группах В и С на "Футбол 24".

Лига чемпионов, 3-й тур

Группа В

Брюгге – Атлетико – 2:0

Голы: Сова, 36, Жутгла, 62

Нереализованный пенальти: Гризманн, 77 (Атлетико)

Порту – Байер – 2:0

Голы: Заиду, 70, Галену, 87

Удаление: Фримпонг, 88 (Байер, вторая желтая карточка)

Группа С

Интер – Барселона – 1:0

Гол: Чалханоглу, 45+2

Бавария эффектно разбила Викторию: слаломный шедевр Мане, легкий дубль Сане, никакого намека на кризис

Лидер группы В – Брюгге – принимал Атлетико. Два бельгийских украинца – Эдуард Соболь и Роман Яремчук – начали матч на скамье запасных (защитник вышел на поле только на 78-й минуте). Хозяева больше владели мячом, однако уступали по ударам. Мората в середине первого тайма мог открывать счёт, но его выстрел в правый нижний угол потянул голкипер. Зато свой фактически первый момент незадолго до перерыва реализовал Брюгге – Сова с близкого расстояния удачно замкнул разрезную передачу Жутглы.

В середине второго тайма "черно-синие" сделали серьезную заявку на успех, удвоив свое преимущество. Гризманн имел два подряд шанса сократить, однако сначала попал с пенальти в перекладину, а через минуту его гол был отменен из-за офсайда. Победа принесла Брюгге 9 очков – бельгийцы единолично возглавляют свою группу, Атлетико с тремя пунктами последний.

Во втором матче Порту одолел Байер. Леверкузенцы вышли вперед уже в начале игры, однако офсайд украл гол у Хадсона-Одои. В конце первого тайма Урибе целил в девятку, но Градецки спас "фармацевтов". Уже через две минуты Тареми все-таки забил, но VAR зафиксировал игру рукой и счет остался неизменным.

На экваторе второй сорокапятиминутки Заиду вывел Порту вперед, а за 3 минуты до завершения основного времени Галену из пределов штрафной пробил в касание в дальний угол (Градецки в шпагате выставил ногу, задел сферу, которая от его конечности по дуге влетела в сетку). Уже в следующей атаке Фримпонг прошелся сзади шипами по ахиллу соперника и увидел перед собой вторую желтую карточку. Дебютная победа принесла Порту три пункта – отныне в квартете В сразу три команды имеют одинаковое количество очков.

В группе С сошлись два тяжеловеса – Интер и Барселона. Обе команды перед дуэлью имели по 3 пункта, поэтому были вынуждены догонять Баварию, которая к моменту начала поединка уже успела одолеть Викторию Пльзень и набрать максимум в 3 матчах. Чалханоглу в начале матча бил под перекладину, но переиграть тер Штегена не смог. В середине тайма итальянцы требовали пенальти за игру рукой Эрика Гарсии в собственной штрафной – арбитру даже пришлось воспользоваться видеопомощником. Вскоре Корреа вышел один на один с немецким кипером "блаугранас" и открыл счет, но офсайд не позволил тифози праздновать взятие ворот. Дембеле имел возможность сказать свое слово, но, накрутив защиту соперника, пробил в упор с правой стойкой. На перерыв Барселона ушла с "голом в раздевалку": уже в добавленное к первому тайма время Чалханоглу из-за пределов штрафного бильярдным ударом поразил дальний угол – тер Штеген клонился в другую сторону, поэтому не успел в падении дотянуться до мяча.

После отдыха Дембеле пушечным ударом едва не сломал стойку, а гол Педри после добивания не засчитали из-за игры рукой Фати. Бускетс на последней минуте мог спасать Барселону, но головой замкнул навес Дембеле мимо стойки. Еще один шанс у команды Хави украл VAR – испанцы требовали пенальти за игру рукой игрока Интера, но видеоповтор не удовлетворил их просьбу. Как следствие, первая за 12 лет победа "нерадзурри" над "блаугранас". Поражение оставило Барселону с 3 очками на третьей строчке, Интер с 6 пунктами стал вторым, лидирует в квартете Бавария.

Марсель победил в голливудском матче ЛЧ, пропустив в дебюте красоту – экс-голкипер Реала похоронил Спортинг за 10 минут