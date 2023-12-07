В среду, 6 декабря, в матче 1/8 финала Кубка Германии в составе Герты на поле вышел Instagram-блогер Надер Эль-Джиндауи. Он вышел на замену на 80-й минуте, когда его команда проигрывала на своём поле со счётом 1:2. Однако на 90-й минуте хозяевам удалось сравнять счёт и перевести игру в дополнительное время.

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В итоге матч завершился со счётом 3:3, и командам предстояло выявить победителя в серии пенальти. Игроки Герты реализовали все пять ударов с точки и выиграли серию, причём третий удар с 11-метровой отметки исполнил сам Эль-Джиндауи.

Как информирует Bild, у 27-летнего Надера более 2 млн подписчиков в Instagram (что более чем в шесть раз больше, чем у самой Герты) и 1,75 млн подписчиков в YouToube. "Когда тренер определял пятерку бьющих пенальти, я посмотрел вокруг и несколько игроков не подняли свои руки. Тогда я подумал: "Почему бы нет?"

"У него есть яйца, и он вызвался на серию пенальти, когда другие игроки не подняли руки. И он заслужил этот выход на замену. Он боролся за это право на тренировках, я уважаю это", – заявил главный тренер Герты Пал Дардаи.

Надер обычно играет за команду Герты в региональной лиге в четвёртом дивизионе.

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