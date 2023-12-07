У середу, 6 грудня, в матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини у складі Герти на поле вийшов Instagram-блогер Надер Ель-Джиндауї. Він вийшов на заміну на 80-й хвилині, коли його команда програвала на своєму полі з рахунком 1:2. Однак на 90-й хвилині господарям вдалося зрівняти рахунок і перевести гру в додатковий час.

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У підсумку матч завершився з рахунком 3:3, і команди мали виявити переможця в серії пенальті. Гравці Герти реалізували всі п'ять ударів із точки і виграли серію, причому третій удар з 11-метрової позначки виконав сам Ель-Джиндауї.

Як інформує Bild, у 27-річного Надера понад 2 млн підписників в Instagram (що більш ніж ушестеро більше, ніж у самої Герти) і 1,75 млн підписників у YouToube. "Коли тренер визначав п'ятірку тих, хто б'є пенальті, я подивився навколо і кілька гравців не підняли свої руки. Тоді я подумав: "Чому б ні?"

"У нього є яйця, і він викликався на серію пенальті, коли інші гравці не підняли руки. І він заслужив цей вихід на заміну. Він боровся за це право на тренуваннях, я поважаю це", – заявив головний тренер Герти Пал Дардаї.

Надер зазвичай грає за команду Герти в регіональній лізі в четвертому дивізіоні.

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